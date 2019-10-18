Тіна Кароль розбурхала шанувальників пишним бюстом

Популярна українська співачка Тіна Кароль відвідала концерт Вечірнього кварталу у спокусливій образі. Сексуальним кадром красуня поділилася з підписниками на своїй сторінці в Instagram.

Тіна Кароль вміє вразити публіку стильними та спокусливими нарядами. Кожен вихід артистки у світ розбурхує і захоплює шанувальників. Не став вийнятком й похід на концерт "Вечірнього кварталу" в Києві, де Тіна також красувалася в розкішному вбранні.

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Для виходу у світ Кароль вибрала елегантне чорне плаття в підлогу з сексуальним розрізом на стегні і дуже глибоким декольте. Шикарний наряд вигідно підкреслив пишний бюст артистки і спокусливі вигини її тіла. Доповнюють лук красиво укладені локони і фірмова червона помада.

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