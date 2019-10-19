Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Бокс Серіал Великі Вуйки

Леся Нікітюк вразила зухвалим образом в шкіряних ботфортах

  • 18
Леся Нікітюк - фото 1
Леся Нікітюк / instagram

Епатажна українська теледіва Леся Нікітюк не забуває радувати своїх шанувальників уже традиційною рубрикою "образ дня". Так, ведуча поділилася на своїй сторінці в Instagram черговим спокусливим та водночас зухвалим луком. Ти оціниш!

Щодня Леся Нікітюк публікує нові знімки з ефектними образами. Телезірка віддає перевагу вбранням, які підкреслюють усі переваги її фігури, а особливо – нескінченні стрункі ніжки.

І ще: Тіна Кароль розбурхала шанувальників пишним бюстом

Цього разу Леді Ле приміряла стримане і елегантне чорне плаття з довгими руками і оригінальну спідницю, а також виріши доповнити цей наряд шкіряними високими ботфортами з гострим носком і невисоким стійким каблуком.

"Червоно-чорний вечір", – коротко прокоментувала кадр Леся.

Читайте також: Спокуслива Дорофєєва засвітила пружні сідниці: гаряче фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі детективні серіали осені 2019, які захоплюють з перших хвилин
  • 13 жовтня, 21:00
  • 5590
Volkswagen завдав збитків Радіо МАКСИМУМ: деталі справи
  • 02 жовтня, 14:45
  • 502
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1831458
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз