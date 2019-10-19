Леся Нікітюк вразила зухвалим образом в шкіряних ботфортах

Епатажна українська теледіва Леся Нікітюк не забуває радувати своїх шанувальників уже традиційною рубрикою "образ дня". Так, ведуча поділилася на своїй сторінці в Instagram черговим спокусливим та водночас зухвалим луком. Ти оціниш!

Щодня Леся Нікітюк публікує нові знімки з ефектними образами. Телезірка віддає перевагу вбранням, які підкреслюють усі переваги її фігури, а особливо – нескінченні стрункі ніжки.

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Цього разу Леді Ле приміряла стримане і елегантне чорне плаття з довгими руками і оригінальну спідницю, а також виріши доповнити цей наряд шкіряними високими ботфортами з гострим носком і невисоким стійким каблуком.

"Червоно-чорний вечір", – коротко прокоментувала кадр Леся.

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