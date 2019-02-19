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Розкута Настя Каменських відверто розповіла про свої сексуальні вподобання

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NK і Слава Дьомін - фото 1
NK і Слава Дьомін

Популярна співачка Настя Каменских, яка виступає під псевдонімом NK, зізналася про свої сексуальні вподобання у відвертому інтерв'ю для "Слава+". Дізнайтеся пікантні подробиці про зірку!

Настя Каменських зізналася, що вона дуже розкута у сексуальному плані. "Я творча людина, а творчі люди не повинні мати ніяких рамок. Справа не в сексі, не у вульгарності. Справа в тому, наскільки ти відкритий для цього. Задоволення – це енергія, яка проходить крізь тебе", – поділилася NK.

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При цьому зірка наголосила, що межа непристойності – це коли тебе хтось ріже, а все інше, у тому числі БДСМ, – це нормально. "Проблема – це, коли ти не можеш обговорити з партнером те, що тобі подобається, соромишся чи боїшся цього. Ось це жахлива штука", – вважає Каменських.

Більше цікавих подробиць про NK – у новому випуску Слава+:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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