Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення 2019 Ліга Європи

Настя Каменських розбурхала фантазію фанів новим пікантним знімком

  • 399
Настя Каменських - фото 1
Настя Каменських / instagram

Не минуло і тижня від прем'єри нового провокаційного кліпу Насті Каменських "Попа як у Кім", як кліп вже зібрав понад 4,5 мільйона переглядів. Сама ж зірка не упускає можливості не тільки нагадати про новий кліп, але також порадувати шанувальників звабливими знімками.

Так, Каменських знову показала фото, на якому позує у білому боді незвичайного крою. Саме в ньому вона з'являлася в новому кліпі. Низ незвичайного елемента гардероба прикрашає ефектна баска. Боді зроблено з напівпрозорої тканини, крізь яку просвічується бюстгальтер.

І ще: Брутальна пацанка: Надя Дорофєєва здивувала несподіваним образом

На фото чарівна Настя покусливо дивиться в камеру, торкаючись долонею до обличчя.

Читайте також: Найсексуальніші дівчата Instagram, на яких варто підписатися прямо зараз (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: спокуслива та гаряча ведуча Орла і Решки Аліна Астровська
  • 17 лютого, 17:25
  • 1836
RAZR V3 та Nokia N73: легендарні телефони 2000-х, про які мріяв кожен
  • 19 лютого, 12:13
  • 827
10 дурних запитань програмісту: пояснення на хлопський розум
  • 16 лютого, 16:31
  • 1397
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз