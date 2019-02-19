Настя Каменських розбурхала фантазію фанів новим пікантним знімком

Не минуло і тижня від прем'єри нового провокаційного кліпу Насті Каменських "Попа як у Кім", як кліп вже зібрав понад 4,5 мільйона переглядів. Сама ж зірка не упускає можливості не тільки нагадати про новий кліп, але також порадувати шанувальників звабливими знімками.

Так, Каменських знову показала фото, на якому позує у білому боді незвичайного крою. Саме в ньому вона з'являлася в новому кліпі. Низ незвичайного елемента гардероба прикрашає ефектна баска. Боді зроблено з напівпрозорої тканини, крізь яку просвічується бюстгальтер.

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На фото чарівна Настя покусливо дивиться в камеру, торкаючись долонею до обличчя.

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