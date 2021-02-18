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Розкута модель звела з розуму фанатів еротичною білизною: інтимні фото (18+)

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Габріелла Бонджованні - фото 1
Габріелла Бонджованні / instagram

Італійка красуня Габріелла Бонджованні пробувала стати професійною тенісисткою. Але зараз дівчина радує своїх шанувальників не успіхами на корті, а пікантними знімками.

Так, Габріелла Бонджованні поділилася з підписниками свіжою гарячою фотосесією, від якої користувачі мережі були у захваті. Дівчина опублікувала в Instagram серію фотографій у відвертій спідній білизні, яка майже не прикривала груди красуні. Цей зухвалий образ підкреслив усі спокусливі вигини моделі.

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За свою тенісну кар'єру Габріелла Бонджованні заробила всього 526 доларів, а потім перемкнулася на прибутковіший бізнес. Зокрема, нещодавно знялася в журналі Playboy.

Розкута модель звела з розуму фанатів еротичною білизною: інтимні фото (18+) - фото 448306

Розкута модель звела з розуму фанатів еротичною білизною: інтимні фото (18+) - фото 448307

Розкута модель звела з розуму фанатів еротичною білизною: інтимні фото (18+) - фото 448308

Розкута модель звела з розуму фанатів еротичною білизною: інтимні фото (18+) - фото 448309

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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