Реперка Cardi B показала гарячі форми у зухвалому костюмі

Зірка Cardi B має власні погляди на моду та зовсім не соромиться підтверджувати, що жінки з апетитними формами виглядають не гірше за відомих моделей

27-річна зірка хіп-хопу Cardi B активно займається своїм профілем в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 83 мільйони користувачів. Тут вона ділиться не лише своєю творчістю, а й буднями. А чудове почуття гумору поєднується із любов'ю до доволі відвертих кадрів.

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Це підтверджують і свіжі фото виконавиці, на яких вона позує у сяючому рожевому костюмі зі спідниці з ефектним вирізом та топу без спіднього. Ця дівчина точно не має комплексів щодо своїх форм, адже радо демонструє їх у найпікантніших образах.

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