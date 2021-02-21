Розкута модель засвітила груди у прозорій білизні: пікантні фото (18+)

Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret порадувала своїх підписників серією відвертих фото. Пікантними кадрами красуня поділилася в Instagram.

Так, модель Victoria's Secret Келлі Гейл у сміливій прозорій білизні позувала серед тропічних дерев, тримаючи в руках тацю з фруктами. Наряд настільки відвертий, що навіть не зміг приховати пишний бюст красуні.

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"Манго смачні, але я також люблю кавуни", – написала зірка під фото.

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