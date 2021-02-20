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Ріанна святкує 33 роки: добірка нових фільмів зі співачкою

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фільмографія Ріанни - фото 1
фільмографія Ріанни

20 лютого Ріанна відзначає День народження! Цьогоріч виконавиці виповнюється 33 роки. З цієї нагоди підготували для вас свіжі фільми зі знаменитою Ріанною.

Острів Гуава

  • Оригінальна назва: Guava Island
  • Жанр: музичний фільм
  • Режисер: Хіро Мураі
  • Рік: 2019
  • Країна: США
  • Тривалість: 56 хв

Сюжет. Дені Марун, музикант, живе зі своєю дівчиною Кофі на тропічному острові Гуава. Там є жорстока воєнізована група. Кофі працює на фабриці, яка представлена ​​у вигляді магазину, Дені таємно організовує музичний фестиваль, який Red Cargo відхиляє. Концертний вечір затримав би виготовлення особливо цінного блакитного шовку, який є важливим джерелом доходу для групи. Правитель воєнізованих сил Ред викрав Дені та погрожує насильством, якщо відбудеться концерт.

І ще: Зваблива снігуронька: Ріанна позувала в білизні свого бренду

Вісім подруг Оушена

  • Оригінальна назва: Ocean's Eight
  • Жанр: комедія, кримінал, бойовик, трилер, жіночий бадді-муві
  • Режисер: Гері Росс
  • Рік: 2018
  • Країна: США
  • Тривалість: 110 хв

Сюжет. Шахрайка і злодійка Деббі Оушен, сестра знаменитого і покійного Денні Оушен, звільняється після того, як провела п'ять років у в'язниці за шахрайство. Під час перебування у в'язниці вона розробляє витончену схему викрадення діамантового намиста Cartier – вартістю понад 100 мільйонів доларів – під час Met Gala в Нью-Йорку. Переконавши свою подругу Лу взяти участь, Деббі збирає групу жінок-колег – кожна спеціаліст своєї справи – для здійснення перевороту.

Мотель Бейтсів

  • Оригінальна назва: Bates Motel
  • Жанр: телесеріал, драма, трилер
  • Режисер: Такер Гейтс
  • Рік: 2013
  • Країна: США
  • Тривалість: 5 сезонів (50 епізодів)

Сюжет. Це передісторія фільму Хічкока "Психо", але його дія перенесена в наші дні. Після смерті чоловіка Норма Бейтс переїжджає зі своїм сином-підлітком Норманом в тихе містечко в Орегоні, де вона купує невеликий мотель і будинок, що раніше належав родині Саммерс. На наступний день Кіт Саммерс, що втратив родове гніздо, приходить до Бейтс, погрожуючи Нормі будь-яким способом прогнати їх з дому. Того ж вечора Кіт вривається в будинок і гвалтує Норму. Коли додому повертається Норман, вони з матір'ю обеззброюють чоловіка, але, коли Норман йде за аптечкою, Норма вбиває його. Позбувшись від тіла, мати й син вимушені зберігати таємницю, а це нелегко під пильним поглядом місцевого шерифа Алекса Ромеро, і його помічника Зака ​​Шелбі, з яким у Норми зав'язується роман. Незабаром Бейтс розуміють, що мотель зберігає свої таємниці, як і маленьке містечко, милий зовні та прогнилий зсередини.

Валеріан та місто тисячі планет

  • Оригінальна назва: Valerian and The City of A Thousand Planets
  • Жанр: наукова фантастика
  • Режисер: Люк Бессон
  • Рік: 2017
  • Країна: Франція
  • Тривалість: 129 хв

Сюжет. Це дивовижний пригодницький фільм, заснований на серії коміксів, яка надихнула покоління художників, письменників та кінематографістів. У 28 столітті Валеріан і Лорелайн – це команда спеціальних оперативних працівників, яким доручено підтримувати порядок на людських територіях. За дорученням міністра оборони, вони вирушають у місію до дивовижного міста Альфа. Це мегаполіс, який постійно розростається, де види з усього Всесвіту протягом століть зближувались, щоб ділитися знаннями, інтелектом та культурами між собою. У центрі Альфи є таємниця, темна сила, яка загрожує мирному існуванню Міста Тисячі Планет, і Валеріан та Лорелайн повинні змагатись, щоб виявити мародерську загрозу та захистити не просто Альфу, а майбутнє Всесвіту.

Доктор Кен

  • Оригінальна назва: Dr. Ken
  • Жанр: ситком
  • Рік: 2015-2017
  • Країна: США
  • Тривалість: 2 сезони (44 серії)

Сюжет. Серіал розповідає про повсякденне життя геніального лікаря, який намагається знайти баланс між своєю кар'єрою і сімейним життям, що може бути дуже нелегко, коли дружина – теж лікар.

До теми: Ріанна відзначила 15-річчя своєї музичної кар'єри: найкращі пісні зірки

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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