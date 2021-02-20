На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Ріанна святкує 33 роки: добірка нових фільмів зі співачкою
-
- 48
20 лютого Ріанна відзначає День народження! Цьогоріч виконавиці виповнюється 33 роки. З цієї нагоди підготували для вас свіжі фільми зі знаменитою Ріанною.
Острів Гуава
- Оригінальна назва: Guava Island
- Жанр: музичний фільм
- Режисер: Хіро Мураі
- Рік: 2019
- Країна: США
- Тривалість: 56 хв
Сюжет. Дені Марун, музикант, живе зі своєю дівчиною Кофі на тропічному острові Гуава. Там є жорстока воєнізована група. Кофі працює на фабриці, яка представлена у вигляді магазину, Дені таємно організовує музичний фестиваль, який Red Cargo відхиляє. Концертний вечір затримав би виготовлення особливо цінного блакитного шовку, який є важливим джерелом доходу для групи. Правитель воєнізованих сил Ред викрав Дені та погрожує насильством, якщо відбудеться концерт.
І ще: Зваблива снігуронька: Ріанна позувала в білизні свого бренду
Вісім подруг Оушена
- Оригінальна назва: Ocean's Eight
- Жанр: комедія, кримінал, бойовик, трилер, жіночий бадді-муві
- Режисер: Гері Росс
- Рік: 2018
- Країна: США
- Тривалість: 110 хв
Сюжет. Шахрайка і злодійка Деббі Оушен, сестра знаменитого і покійного Денні Оушен, звільняється після того, як провела п'ять років у в'язниці за шахрайство. Під час перебування у в'язниці вона розробляє витончену схему викрадення діамантового намиста Cartier – вартістю понад 100 мільйонів доларів – під час Met Gala в Нью-Йорку. Переконавши свою подругу Лу взяти участь, Деббі збирає групу жінок-колег – кожна спеціаліст своєї справи – для здійснення перевороту.
Мотель Бейтсів
- Оригінальна назва: Bates Motel
- Жанр: телесеріал, драма, трилер
- Режисер: Такер Гейтс
- Рік: 2013
- Країна: США
- Тривалість: 5 сезонів (50 епізодів)
Сюжет. Це передісторія фільму Хічкока "Психо", але його дія перенесена в наші дні. Після смерті чоловіка Норма Бейтс переїжджає зі своїм сином-підлітком Норманом в тихе містечко в Орегоні, де вона купує невеликий мотель і будинок, що раніше належав родині Саммерс. На наступний день Кіт Саммерс, що втратив родове гніздо, приходить до Бейтс, погрожуючи Нормі будь-яким способом прогнати їх з дому. Того ж вечора Кіт вривається в будинок і гвалтує Норму. Коли додому повертається Норман, вони з матір'ю обеззброюють чоловіка, але, коли Норман йде за аптечкою, Норма вбиває його. Позбувшись від тіла, мати й син вимушені зберігати таємницю, а це нелегко під пильним поглядом місцевого шерифа Алекса Ромеро, і його помічника Зака Шелбі, з яким у Норми зав'язується роман. Незабаром Бейтс розуміють, що мотель зберігає свої таємниці, як і маленьке містечко, милий зовні та прогнилий зсередини.
Валеріан та місто тисячі планет
- Оригінальна назва: Valerian and The City of A Thousand Planets
- Жанр: наукова фантастика
- Режисер: Люк Бессон
- Рік: 2017
- Країна: Франція
- Тривалість: 129 хв
Сюжет. Це дивовижний пригодницький фільм, заснований на серії коміксів, яка надихнула покоління художників, письменників та кінематографістів. У 28 столітті Валеріан і Лорелайн – це команда спеціальних оперативних працівників, яким доручено підтримувати порядок на людських територіях. За дорученням міністра оборони, вони вирушають у місію до дивовижного міста Альфа. Це мегаполіс, який постійно розростається, де види з усього Всесвіту протягом століть зближувались, щоб ділитися знаннями, інтелектом та культурами між собою. У центрі Альфи є таємниця, темна сила, яка загрожує мирному існуванню Міста Тисячі Планет, і Валеріан та Лорелайн повинні змагатись, щоб виявити мародерську загрозу та захистити не просто Альфу, а майбутнє Всесвіту.
Доктор Кен
- Оригінальна назва: Dr. Ken
- Жанр: ситком
- Рік: 2015-2017
- Країна: США
- Тривалість: 2 сезони (44 серії)
Сюжет. Серіал розповідає про повсякденне життя геніального лікаря, який намагається знайти баланс між своєю кар'єрою і сімейним життям, що може бути дуже нелегко, коли дружина – теж лікар.
До теми: Ріанна відзначила 15-річчя своєї музичної кар'єри: найкращі пісні зірки
-
14:18Синці та забої: як швидко вилікувати гематому
-
13:41У що грають українці: названа найпопулярніша відеогра
-
13:13Як приготувати десерт Три молока в домашніх умовах
-
12:45На Львівщині замерзли водоспади: неймовірні фото
-
12:15Як в Агати Крісті: в Італії сталася загадкова серія крадіжок
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
11:47Ріанна святкує 33 роки: добірка нових фільмів зі співачкою
-
11:18Кім і Каньє більше нема: Кардашян офіційно подала на розлучення
-
10:44Зої Кравіц запідозрили у вагітності від Роберта Паттінсона: анонімне джерело
-
10:16Вчені виявили дивний зв'язок між статистикою розлучень і статтю первістків
-
09:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 лютого
-
09:35Том і Джеррі повертаються: дивіться трейлер нового фільму про відомих героїв
-
08:48Меттью МакКонахі зізнався, що міг зіграти головну роль в Титаніку
-
08:18Ця Toyota Camry 14 років простояла у плівці
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
- 19 лютого
-
21:50Прокрастинація у ліжку: чому соцмережі поглинають нас ввечері і як це змінити
-
21:2320 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:49Камери Vivo X50 Pro+ обійшли iPhone 12 Pro Max в тестах DxOMark
-
20:18Студія Pixar випустила ремейк мультфільму Вперед і вгору у стилі аніме
-
19:48Ілон Маск: Біткойн – маячня, а вкласти в нього 1,5 мільярда доларів – авантюра
-
19:21Кросовер Maserati Grecale показали на офіційних фотографіях
-
18:51Правило 1 секунди, яке дозволить стати популярнішим і авторитетнішим
-
18:24Гороскоп на 20 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:48Смартфон Redmi K40 показали в роботі напередодні презентації: відео
-
17:19NASA запропонувало усім охочим знятися на Марсі: мережу заполонили кумедні фото
-
11:47Ріанна святкує 33 роки: добірка нових фільмів зі співачкою
-
09:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 лютого
- 19 лютого
-
21:50Прокрастинація у ліжку: чому соцмережі поглинають нас ввечері і як це змінити
-
18:51Правило 1 секунди, яке дозволить стати популярнішим і авторитетнішим
-
15:18Баланс між роботою та особистим життя: як його втримати
-
12:17Цими продуктами можна замінити свіжі овочі взимку
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 лютого
-
07:33Як почати ранок, щоб допомогти мозку прокинутися швидше
- 18 лютого
-
21:45МАККАБІ ТЕЛЬ-АВІВ ▶ ШАХТАР: онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Європи
-
19:19Спокуслива фітоняшка розкрила свої прості секрети схуднення (фото 18+)
-
16:20Джону Траволті – 67 років: 8 головних ролей іменинника
-
14:15Як макіяж змінює людей: азійські моделі шокують своїм перевтіленням (фото)
-
12:51Як визначити тип особистості: швидкий психологічний тест у картинці
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 лютого
-
07:19Погода в Україні 18 лютого: незначне потепління та ожеледиця
- 17 лютого
-
20:50Астрофізики створили найточнішу карту Землі
-
17:18Пуш-пуш, миц-миц, кис-кис: як кличуть котів у 30 різних країнах
-
14:48В Україні збільшили штрафи для водіїв, велосипедистів і пішоходів: що варто знати
-
11:21Меми з котами: 10 пухнастиків, які показують наше життя
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 лютого
-
07:146 простих і дієвих способів побороти залежність від цукру
- 16 лютого
-
19:50Що насправді означають різні еротичні сни: відповідь експерта (18+)
-
16:21Як змінювалася спокуслива учениця Наомі Кемпбелл Джордан Данн: фото 18+
-
14:506 ознак того, що пора змінити роботу
-
11:51Потужний двигун, шипована гума та безпечна швидкість: ТОП 7 міфів про зимову їзду