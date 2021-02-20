Ріанна святкує 33 роки: добірка нових фільмів зі співачкою

20 лютого Ріанна відзначає День народження! Цьогоріч виконавиці виповнюється 33 роки. З цієї нагоди підготували для вас свіжі фільми зі знаменитою Ріанною.

Острів Гуава

Оригінальна назва: Guava Island

Жанр: музичний фільм

Режисер: Хіро Мураі

Рік: 2019

Країна: США

Тривалість: 56 хв

Сюжет. Дені Марун, музикант, живе зі своєю дівчиною Кофі на тропічному острові Гуава. Там є жорстока воєнізована група. Кофі працює на фабриці, яка представлена ​​у вигляді магазину, Дені таємно організовує музичний фестиваль, який Red Cargo відхиляє. Концертний вечір затримав би виготовлення особливо цінного блакитного шовку, який є важливим джерелом доходу для групи. Правитель воєнізованих сил Ред викрав Дені та погрожує насильством, якщо відбудеться концерт.

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Вісім подруг Оушена

Оригінальна назва: Ocean's Eight

Жанр: комедія, кримінал, бойовик, трилер, жіночий бадді-муві

Режисер: Гері Росс

Рік: 2018

Країна: США

Тривалість: 110 хв

Сюжет. Шахрайка і злодійка Деббі Оушен, сестра знаменитого і покійного Денні Оушен, звільняється після того, як провела п'ять років у в'язниці за шахрайство. Під час перебування у в'язниці вона розробляє витончену схему викрадення діамантового намиста Cartier – вартістю понад 100 мільйонів доларів – під час Met Gala в Нью-Йорку. Переконавши свою подругу Лу взяти участь, Деббі збирає групу жінок-колег – кожна спеціаліст своєї справи – для здійснення перевороту.

Мотель Бейтсів

Оригінальна назва: Bates Motel

Жанр: телесеріал, драма, трилер

Режисер: Такер Гейтс

Рік: 2013

Країна: США

Тривалість: 5 сезонів (50 епізодів)

Сюжет. Це передісторія фільму Хічкока "Психо", але його дія перенесена в наші дні. Після смерті чоловіка Норма Бейтс переїжджає зі своїм сином-підлітком Норманом в тихе містечко в Орегоні, де вона купує невеликий мотель і будинок, що раніше належав родині Саммерс. На наступний день Кіт Саммерс, що втратив родове гніздо, приходить до Бейтс, погрожуючи Нормі будь-яким способом прогнати їх з дому. Того ж вечора Кіт вривається в будинок і гвалтує Норму. Коли додому повертається Норман, вони з матір'ю обеззброюють чоловіка, але, коли Норман йде за аптечкою, Норма вбиває його. Позбувшись від тіла, мати й син вимушені зберігати таємницю, а це нелегко під пильним поглядом місцевого шерифа Алекса Ромеро, і його помічника Зака ​​Шелбі, з яким у Норми зав'язується роман. Незабаром Бейтс розуміють, що мотель зберігає свої таємниці, як і маленьке містечко, милий зовні та прогнилий зсередини.

Валеріан та місто тисячі планет

Оригінальна назва: Valerian and The City of A Thousand Planets

Жанр: наукова фантастика

Режисер: Люк Бессон

Рік: 2017

Країна: Франція

Тривалість: 129 хв

Сюжет. Це дивовижний пригодницький фільм, заснований на серії коміксів, яка надихнула покоління художників, письменників та кінематографістів. У 28 столітті Валеріан і Лорелайн – це команда спеціальних оперативних працівників, яким доручено підтримувати порядок на людських територіях. За дорученням міністра оборони, вони вирушають у місію до дивовижного міста Альфа. Це мегаполіс, який постійно розростається, де види з усього Всесвіту протягом століть зближувались, щоб ділитися знаннями, інтелектом та культурами між собою. У центрі Альфи є таємниця, темна сила, яка загрожує мирному існуванню Міста Тисячі Планет, і Валеріан та Лорелайн повинні змагатись, щоб виявити мародерську загрозу та захистити не просто Альфу, а майбутнє Всесвіту.

Доктор Кен

Оригінальна назва: Dr. Ken

Жанр: ситком

Рік: 2015-2017

Країна: США

Тривалість: 2 сезони (44 серії)

Сюжет. Серіал розповідає про повсякденне життя геніального лікаря, який намагається знайти баланс між своєю кар'єрою і сімейним життям, що може бути дуже нелегко, коли дружина – теж лікар.

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