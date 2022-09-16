Розкута модель Ізабель Метерз захопила фото у бікіні – 18+

Популярна модель Ізабель Метерз знову опинилась в центрі уваги прихильників. У цієї красуні продовжується спекотний сезон, тож вона поділилась сонячними фото в купальнику.

23-річна австралійська модель Ізабель Метерз впевнено починає захоплювати не лише світ моди, а й серця шанувальників. Тож не дивно, що за цією чарівною дівчиною в інстаграмі стежать понад 1,7 млн користувачів. Тут красуня ділиться моментами зі своїх буднів та роботи, а також не соромиться показувати себе без макіяжу і не зловживає фоторедакторами, передає Радіо MAXIMUM.

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Тому й нові фото Ізабель в бікіні викликали справжній захват у прихильників. Базовий, але стильний купальник підкреслив тендітну фігуру моделі, а відсутність макіяжу дозволила фанатам оцінити природну вроду Метерз. Тож за короткий час допис зібрав понад 101 тисячу вподобань та більше як 500 коментарів з компліментами.

instagram.com/isabellemathersx

instagram.com/isabellemathersx

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