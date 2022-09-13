Без фотошопу: найкрасивіша покеристка Сара Андервуд показала реальну фігуру – 18+

Відома блогерка та одна із найпривабливіших покеристок світу Сара Андервуд зовсім не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру. Цього разу красуня поділилась кадрами з відпочинку на одному з диких пляжів.

38-річна американська фотомодель, мандрівниця, блогерка та професійна покеристка Сара Джин Андервуд активно веде профіль в інстаграмі, де має понад 8 мільйонів підписників. Річ у тому, що білявка обожнює ділитись кадрами зі своїх буднів, подорожей, а також з життя у будиночку посеред лісу. Доповнює цю картину ще й те, що дівчина регулярно публікує пікантні кадри та не зловживає фотошопом. Це підтверджують і свіжі фото Андервуд.

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У серії нових знімків можна побачити Сару на скелястому пляжі у крихітному бікіні. Дівчина без комплексів вирішила показати шматочок свого реального життя, тож обійшлось без фоторедакторів. Така чесність моделі та її впевненість у собі викликали захват у прихильників, тож вони засипали Андервуд вподобайками та коментарями з компліментами.

Джерело фото: instagram.com/saraunderwood

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