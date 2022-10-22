Розкута Кайлі Дженнер похизувалась формами в басейні – 18+

У Кайлі Дженнер продовжується спекотний сезон, тож і кадрів у купальнику у зірки не меншає. А нові світлини викликали неабиякий захват у прихильників.

25-річна зірка реліті-шоу, модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер встигає не тільки займатись чималою кількістю проєктів, а й вести профіль в інстаграмі. Там за сестрою Кім Кардашян стежать понад 372 мільйони користувачів, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі своїх буднів та фотосесій, пише Радіо MAXIMUM.

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Нещодавно красуня приєдналась до зірок бренду GLOW, тож влаштувала зйомку у басейні з напоями від цієї компанії. Кайлі приміряла крихітне чорне бікіні, яке лише підкреслило її ефектну фігуру. Тож не дивно, що за короткий час серію світлин оцінили у понад 8 мільйонів вподобань, а фанати залишили понад 21 тисячу коментарів з компліментами. Для цієї зірки пляжний сезон не завершується ніколи.

instagram.com/kyliejenner

instagram.com/kyliejenner

instagram.com/kyliejenner

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