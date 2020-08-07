Розкута Емілі Ратажковскі похизувалась формами в купальнику (18+)

Популярна модель Емілі Ратажковскі знову опинилась у центрі уваги мережі, а все через сонячні фото в купальнику. Ця дівчина завжди готова до пляжного сезону!

28-річна модель, акторка та бізнесвумен Емілі Ратажковскі встигає не тільки займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 26 мільйонів користувачів, адже вона регулярно ділиться моментами зі свого життя. Не варто забувати і про те, що Емілі не соромиться демонструвати свою розкішну фігуру.

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Це підтверджують і свіжі фото Ратажковскі, на яких вона із радістю хизується не лише своїми формами, а й новенькою лінійкою купальників власного бренду.

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