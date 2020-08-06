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Коронавірус Карантин

Ідеальна дівчина: Хейлі Бібер показала гаряче ранкове фото

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Хейлі Бібер показала розкішні форми - фото 1
Хейлі Бібер показала розкішні форми / instagram.com/haileybieber

Популярна модель Хейлі Бібер продовжує тішити фанатів фото своїх буднів, а також своїм розслабленим стилем. До того ж, дівчина зовсім не соромиться показувати свою струнку фігуру.

23-річна американська телезірка та модель Хейлі Болдуін, яка нещодавно вийшла заміж за співака Джастіна Бібера, доволі активно працює над власною кар'єрою, а також над сторінкою в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 28 мільйонів користувачів. Через пандемію коронавірусу племінниця знаменитого актора Алека Болдвіна проводить дуже багато свого часу з коханим, тож почала частіше ділитись з фанатами кадрами своїх буднів.

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Це підтверджує і свіже фото з Історій, на якому Хейлі позує у рожевому костюмі з крихітним топом. Важко не помітити підтягнути фігуру моделі, яка зовсім не розслаблялась на карантині.

instagram.com/haileybieber - фото 419478
instagram.com/haileybieber

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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