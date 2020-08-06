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Зірки на грудях і прозорий корсет: Діта фон Тіз розбурхала новим відео (18+)

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Діта фон Тіз у прозорому корсеті - фото 1
Діта фон Тіз у прозорому корсеті / instagram.com/ditavonteese

Королева Бурлеску Діта фон Тіз зовсім не соромиться показувати дуже звабливі образи своїм фанатам. І новеньке пікантне відео це лише підтверджує!

47-річна американська модель, акторка та просто діва бурлеску Діта фон Тіз активно займається не лише своїми шоу, а й сторінкою в соцмережі Instagram. Там за розкішною красунею без комплексів стежать понад 2,5 млн користувачів. І це не дивно, адже колишня кохана Менсона навіть там не виходить з образів.

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Нещодавно ж Діта викликала справжній шквал коментарів через нове еротичне відео, на якому показує новий образ для шоу. Прозорий корсет з мереживом підкреслив її осину талію, а золоті зірки частково сховали бюст – у такому вигляді зірка мала б виступати зараз у рамках туру. Але карантин через пандемію змінив плани, тож поки Королева бурлеску сумує за шоу-бізом та прожекторами і показує свої гарячі костюми в мережі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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