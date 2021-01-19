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Розкута Емілі Ратажковскі оголилася на пляжі: відверте відео

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Емілі Ратажковскі - фото 1
Емілі Ратажковскі / instagram

Популярна американська модель і актриса Емілі Ратажковскі продемонструвала свій вагітний животик, позуючи для відео в бікіні. Гарячі кадри з'явилися на сторінці красуні в Instagram.

Так, 29-річна зірка, яка зовсім скоро вперше стане мамою, поділилася з фанами новим відео. У короткому ролику Емілі Ратажковскі демонструє свої вагітні форми, позуючи на пляжі у відвертому купальнику бежевого кольору її бренду Inamorata Woman.

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У коментарях фани захопилися красою моделі, але також висловили розчарування через те, що вона подорожує на останніх місяцях вагітності в період пандемії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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