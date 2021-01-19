Кріштіану Роналду в образі супергероя знявся у рекламі мобільної гри: відео

Нападаючий туринського Ювентуса Кріштіану Роналду знявся у рекламі мобільної гри Legend Of The Bounty Hunter: Part 2. Португальський форвард постав в образі супергероя і розправився з усіма бандитами за допомогою зброї та суперсили, врятувавши беззахисну дитину з полону.

Так, зірковий футболіст Кріштіану Роналду з'явився у рекламі мобільної гри Legend Of The Bounty Hunter: Part 2. Примітно, що спортсмен уже знімався у незвичайних рекламних роликах. У 2019 він і бразилець Неймар одягалися в середньовічний одяг і влаштували поєдинок на мечах.

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У рекламі мобільної гри португалець представлений в образі супергероя у спеціальному костюмі, який споряджений зброєю. Роналду б'ється з лиходіями і перемагає їх завдяки лазерним бластерам і навичкам у бойових мистецтвах. В кінці ролика футболіст пробирається через натовпи ворогів завдяки силовому полю і рятує з полону дитину.

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