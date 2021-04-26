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Розкута дочка Мадонни знялася у пікантній фотосесії для глянцю
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Дочка співачки Мадонни, танцівниця і модель Лурдес Леон порадувала шанувальників серією пікантних фото. Красуня стала героїнею травневого випуску журналу Vanity Fair.
Так, 24-річна Лурдес Леон позувала у відвертих образах, примірявши колготки, білизну і туф-лі Saint Laurent, помаранчевий костюм від Ferragamo і босоніжки Jimmy Choo, плаття Ralph Lauren, а також топ з кристалами від Blumarine. Спокусливими кадрами дівчина поділилася в
Instagram.
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Крім цього, в інтерв'ю Леон згадала про роман з актором Тімоті Шаламе, якого назвала своїм першим хлопцем. Їхні стосунки тривали приблизно рік. Причини розставання досі не відомі, але, за чутками, ініціатором розриву став Тімоті, який нібито зустрів іншу дівчину.
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