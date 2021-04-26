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Розкута дочка Мадонни знялася у пікантній фотосесії для глянцю

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Лурдес Леон - фото 1
Лурдес Леон / instagram

Дочка співачки Мадонни, танцівниця і модель Лурдес Леон порадувала шанувальників серією пікантних фото. Красуня стала героїнею травневого випуску журналу Vanity Fair.

Так, 24-річна Лурдес Леон позувала у відвертих образах, примірявши колготки, білизну і туф-лі Saint Laurent, помаранчевий костюм від Ferragamo і босоніжки Jimmy Choo, плаття Ralph Lauren, а також топ з кристалами від Blumarine. Спокусливими кадрами дівчина поділилася в
Instagram.

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Крім цього, в інтерв'ю Леон згадала про роман з актором Тімоті Шаламе, якого назвала своїм першим хлопцем. Їхні стосунки тривали приблизно рік. Причини розставання досі не відомі, але, за чутками, ініціатором розриву став Тімоті, який нібито зустрів іншу дівчину.

Розкута дочка Мадонни знялася у пікантній фотосесії для глянцю - фото 457009

Розкута дочка Мадонни знялася у пікантній фотосесії для глянцю - фото 457010

Розкута дочка Мадонни знялася у пікантній фотосесії для глянцю - фото 457011

Розкута дочка Мадонни знялася у пікантній фотосесії для глянцю - фото 457012

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