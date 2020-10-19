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Розкута Демі Роуз показала апетитні форми на Мальдівах

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Демі Роуз - фото 1
Демі Роуз / instagram

Спокуслива британська модель Демі Роуз, яка не перестає радувати шанувальників своїми розкішними формами, поділилася нової відвертою фотосесією. Цього разу красуня поділилася на своїй сторінці в Instagram серією з трьох пікантних знімків.

Так, на свіжих сексуальних фото Демі Роуз позує в солом'яному капелюсі з величезними полями на тлі заростей бамбука. При цьому у підписі модель зазначила, що фотографували її на Мальдівах.

Тут спокусливо: Дівчина тижня: розкута юна модель Чарлі Джордан, яка заводить відвертими фото (18+)

А ось нарядів під капелюшок красуня змінила трохи. Спершу Демі демонструє свої шикарні стегна без білизни у відвертому чорному пляжному платті. А на парі наступних фото модель постає в купальнику того ж кольору. І тут теж не обійшлося без сміливих вирізів.

Розкута Демі Роуз показала апетитні форми на Мальдівах - фото 430890
Розкута Демі Роуз показала апетитні форми на Мальдівах - фото 430888
Розкута Демі Роуз показала апетитні форми на Мальдівах - фото 430889

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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