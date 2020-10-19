Розкута Демі Роуз показала апетитні форми на Мальдівах

Спокуслива британська модель Демі Роуз, яка не перестає радувати шанувальників своїми розкішними формами, поділилася нової відвертою фотосесією. Цього разу красуня поділилася на своїй сторінці в Instagram серією з трьох пікантних знімків.

Так, на свіжих сексуальних фото Демі Роуз позує в солом'яному капелюсі з величезними полями на тлі заростей бамбука. При цьому у підписі модель зазначила, що фотографували її на Мальдівах.

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А ось нарядів під капелюшок красуня змінила трохи. Спершу Демі демонструє свої шикарні стегна без білизни у відвертому чорному пляжному платті. А на парі наступних фото модель постає в купальнику того ж кольору. І тут теж не обійшлося без сміливих вирізів.

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