Модель Барбара Палвін показала пікантне фото у білизні (18+)

Популярна модель Барбара Палвін опинилась у центрі уваги мережі через звабливе фото лише у спідньому. І від вроди цієї дівчини важко відвести погляд.

27-річна угорська модель та ангел Victoria's Secret Барбара Палвін захоплює своєю красою не лише з подіумів, а й на своїй сторінці в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 15 мільйонів користувачів, а все тому, що Барбара обожнює ділитись з шанувальниками свіжими кадрами зі зйомок та звичайних буднів.

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Нещодавно Палвін опублікувала звабливий знімок, на якому позує лише у чорній мереживній білизні та легкому халатику. Як зазначила красуня, так виглядає її щоденний образ вже останні кілька місяців на карантині.

instagram.com/realbarbarapalvin

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