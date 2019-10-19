Лікарі розповіли, чому болить бік під час бігу

Практично у кожної людини виникала проблема, коли під час бігу зненацька починає боліти бік. Тому багато людей і ненавидять це корисне заняття. Чому починає боліти бік під час бігу і що з цим робити, – читайте далі!

У такого неприємного явища може бути досить багато причин. Але найчастіше це пов'язано з перенапругою поясних м'язів або реакцією жовчного міхура на сильне навантаження. Все це неминуче впливає на діафрагму. В результаті і виникає біль у боці під час бігу.

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Напевно, кожен помічав, що чим вища активність, тим сильніший або різкіший біль. Більшість людей з дитинства знайомі з цим неприємним відчуттям. При цьому біль у боці може виникати не тільки під час бігу, але й інших фізичних навантаженнях.

Що робити?

Біль в животі або біль у боці при бігу можна усунути шляхом зміцнення мускулатури. Рано чи пізно при фізичному навантаженні цей момент настане. Тоді і перестануть утворюватися різкі спазми в боці. Чим краща фізична підготовка, тим більше навантаження може витримати організм без болю і проблем.

Це може бути реакція на незвичне навантаження

Також має значення дихання під час бігу. Вдихи повинні бути глибокими, а видихи довгими та повільними. Дихати занадто часто не слід. Адже саме таке неспокійне дихання може викликати біль у боці під час бігу.

Не варто забувати про зволоження під час тренування. Невелика кількість води може знизити подразнення очеревини та скоротити біль у боці під час бігу.

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