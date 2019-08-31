Розкриті деталі про перший електроседан Porsche

Перший в історії німецького бренду Porsche електромобіль – седан Porsche Taycan, буде представлений рівно за тиждень.

Ця новинка 2020 модельного року вважається однією з найбільш очікуваних. 4 вересня ми нарешті дізнаємося всі технічні характеристики німецького седана, але і сьогодні можемо поділитися з вами цікавою інформацією.

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Porsche Taycan запропонують у двох версіях. Більш "заряджена" з них отримає крім усього іншого керамічні гальма, а також спортивніше налаштування підвіски і можливість керування всіма колесами. Крім того, така версія електромобіля отримає 21-дюймові литі колісні диски, на які одягнені липкі шини. Обидві версії електричного седана будуть використовувати акумуляторну батарею ємністю понад 90 кВт*год.

Величезна кількість енергії дозволить електричному седану розігнатися до швидкості 100 км/год менш ніж за три секунди, а може, і за 2,5 сек. І це попри те, що Taycan важить 2 250 кг. Флагманська версія Taycan запропонує "різке" і "вибухове" прискорення завдяки миттєвому крутному моменту.

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