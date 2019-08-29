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Верховна Рада 1 вересня

Ford запатентував "кінотеатр на колесах"

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Щоправда, наявність патенту не означає, що його втілять в життя - фото 1
Щоправда, наявність патенту не означає, що його втілять в життя

У базі американського патентного бюро з'явилася заявка від Ford: у документі містяться ескізи, що демонструють роботу вбудованого в багажні двері відеопроектора. Видання Drive зв'язалося з представника бренду, щоб з'ясувати, чи дійсно така опція може з'явитися на серійних моделях.

На ескізах зображений кросовер, у нижню часто багажних дверей якого вбудований відеопроектор. Коли двері підняті, він транслює зображення на дисплей, установлений поруч з машиною. У технології є очевидний недолік: по-перше, весь "сеанс" автомобіль повинен стояти з відчиненим багажником, а по-друге, при постійному відкриванні та закриванні дверей відеопроектор може пошкодитися.

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У представництві Ford заявили, що заявка на патент – це стандартна практика для автовиробників. Те, що така технологія розробляється, ще не гарантує того, що вона обов'язково буде втілена у життя та з'явиться на серійних автомобілях.

Ford запатентував 'кінотеатр на колесах' - фото 350923
Ford запатентував 'кінотеатр на колесах' - фото 350924
Ford запатентував 'кінотеатр на колесах' - фото 350922

Це не перший подібний патент від Ford. Ще у 2017 році була зареєстрована "портативна система підтримки розваг для пікапа" F-150. Це – комбінацію з колонок, які кріпляться з боків вантажної платформи, стійок, на яких розтягнутий екран, і проектора, закріпленого на спеціальній балці.

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Джерело: The Drive
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