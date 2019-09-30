Як соцмережі насправді впливають на психіку

Науковці розповіли, що соцмережі здатні справді призвести до депресивних настроїв і навпаки. Детальніше про вплив активного користування соціальними платформами читайте далі.

Американські психологи з Університету штату Техас вирішили нарешті дати чітку відповідь, чи справді соцмережі здатні погіршують емоційний стан та призводити до депресії. Останні кілька років така теза доволі часто фігурує у дослідженнях.

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Однак реально активне використання соцмереж має не настільки негативний вплив. Річ у тому, що ті люди, які активно діляться своїми думками та кадрами з життя в мережі, отримують від цього радість, а не сум.

А от пасивне стеження за чужим життям викликає абсолютно інші емоції та негативно впливає на психіку. Річ у тому, що гортання чужих профілів, особливо в Instagram, часто викликає відчуття власної неповноцінності та нереалізованості. Звісно ж, варто розуміти, що чимало популярних людей не діляться абсолютно всім, а публікують ідеальні та відредаговані знімки.

Це підтвердило дослідження серед 717 студентів із середнім віком у 21 рік. Тому не варто надто близько до серця брати чуже життя, адже ідеальних людей не існує.

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