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Учені заявили про надзвичайну користь жувальної гумки
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Жувальна гумка дуже корисна для очищення зубів і порожнини рота. Важливо тільки правильно підібрати жуйку.
У процесі жування гумка сприяє очищенню ротової порожнини за допомогою слиновиділення. Крім того, великі шматочки їжі можуть прилипати до жуйки, що дозволяє механічно очистити рот. Для цього лікарі рекомендують пожувати гумку протягом 10-15 хвилин після кожного прийому їжі. В ідеалі, якщо жуйка буде без цукру і барвників.
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Але гумка ніколи не замінить чищення зубною щіткою. Проте безсумнівним плюсом жувальної гумки є тренування жувальних м'язів, а також поліпшення кровообігу в пародонті і яснах.
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