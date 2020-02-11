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Розкішний Bugatti Veyron, який був помічений в Україні, виявився фейком: фотофакт

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Bugatti Veyron - фото 1
Bugatti Veyron / romansinternational

Помічений в Києві гіперкар Bugatti Veyron виявився фейком. Насправді автомобіль зняли не в Україні, а в Литві.

У розпорядженні сайту TopGir опинилося нове фото Bugatti Veyron. На ньому зображений цей самий автомобіль на аналогічний локації, але вже з іншими номерами. Так, якщо до цього у нього і у сусідньої машини були українські номери, то зараз – литовські.

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Ця новина напевно розчарує багатьох автомобільних фанатів. Річ у тому, що довгі роки ходили чутки про те, що в Україні є як мінімум один Bugatti Veyron, проте він жодного разу не потрапляв в поле зору, і з публікацією новини про те, що в нашій країні зняли такий автомобіль, багато хто надихнувся. Але, схоже, що ажіотаж був піднятий даремно – насправді, фотографія розкішного авто в Україні виявилася якісною роботою у Photoshop.

Розкішний Bugatti Veyron, який був помічений в Україні, виявився фейком: фотофакт - фото 385461

Розкішний Bugatti Veyron, який був помічений в Україні, виявився фейком: фотофакт - фото 385462

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Джерело: topgir
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