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Розкішна Сінді Кроуфорд прикрасила модний глянець

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Сінді Кроуфорд - фото 1
Сінді Кроуфорд / instagram

Залишилися в минулому часи, коли кар'єра моделі закінчувалася з появою перших зморшок. 53-річна Сінді Кроуфорд – найкраще тому підтвердження.

Супермодель, чий пік популярності припав на 90-ті, прикрасила обкладинку сінгапурського Harper's Bazaar.

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В інтерв'ю журналу вона розкрила секрет гарного самопочуття і приголомшливого зовнішнього вигляду. Модель зізналася, що справжнім героєм, надихаючим її всі ці роки, для неї стала мати.

"Моя мама через лейкемії втратила дитину, мого молодшого брата Джеффа, а також пережила важке розлучення з моїм батьком. Але вона залишається жінкою, яка хоче бачити краще в усьому і в усіх", – розповіла вона.

У Instagram Сінді Кроуфорд опублікувала фото обкладинки Harper's Bazaar з підписом: "Спасибі, що дозволяєте мені популяризувати ідею краси в будь-якому віці".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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