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Найкрасивіша дівчина світу знялася топлес у пікантній фотосесії: відверті фото (18+)

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Белла Хадід - фото 1
Белла Хадід / instagram

Американська супермодель, яку ще називають найкрасивішою дівчиною у світі, Белла Хадід стала головною героїнею свіжого номера журналу Love Magazine.

Одна з головних зірок сучасної індустрії моди позувала англійському фотографу Харлі Вейр в провокаційних образах, з'явившись на сторінках глянцю голою, а також в оригінальних нарядах, включаючи уявне плаття з пакету для сміття.

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Зухвалі образи 23-річної моделі доповнювали опіки від сонця і візерунки, нанесені на обличчя кульковою ручкою. Кадри з провокаційної фотосесії були опубліковані на особистій сторінці Хадід, а також в акаунті фотографа в Instagram.

Найкрасивіша дівчина світу знялася топлес у пікантній фотосесії: відверті фото (18+) - фото 382827

Найкрасивіша дівчина світу знялася топлес у пікантній фотосесії: відверті фото (18+) - фото 382828

Найкрасивіша дівчина світу знялася топлес у пікантній фотосесії: відверті фото (18+) - фото 382829

Найкрасивіша дівчина світу знялася топлес у пікантній фотосесії: відверті фото (18+) - фото 382830

Найкрасивіша дівчина світу знялася топлес у пікантній фотосесії: відверті фото (18+) - фото 382831

Найкрасивіша дівчина світу знялася топлес у пікантній фотосесії: відверті фото (18+) - фото 382832

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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