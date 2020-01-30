Найкрасивіша дівчина світу знялася топлес у пікантній фотосесії: відверті фото (18+)

Американська супермодель, яку ще називають найкрасивішою дівчиною у світі, Белла Хадід стала головною героїнею свіжого номера журналу Love Magazine.

Одна з головних зірок сучасної індустрії моди позувала англійському фотографу Харлі Вейр в провокаційних образах, з'явившись на сторінках глянцю голою, а також в оригінальних нарядах, включаючи уявне плаття з пакету для сміття.

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Зухвалі образи 23-річної моделі доповнювали опіки від сонця і візерунки, нанесені на обличчя кульковою ручкою. Кадри з провокаційної фотосесії були опубліковані на особистій сторінці Хадід, а також в акаунті фотографа в Instagram.

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