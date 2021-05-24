Розкішна модель розповіла, як насправді живеться соціопатам і нарцисам

Соціопати постають у фільмах та книжках безсердечними та злими людьми, яким пряма дорога за ґрати. Але ця модель з Австралії показує, яким насправді є життя з таким діагнозом.

26-річна фіналістка "Міс Австралія 2021" Каніка Батра дивує людей не лише своєю вродою, а й тим, що живе з двома неоднозначними діагнозами водночас, передає Mirror. Важко повірити, що ця дівчина має антисоціальний та нарцисичний розлади особистості. Однак вона не зачиняється вдома і не намагається спланувати знищення людства.

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Красуня страждала від серйозної тривожності та довго не могла налагодити спілкування навіть із найріднішими людьми, тож у 2016 вона звернулась до психотерапевтів. Тоді ж Каніка отримала несподіваний діагноз.

"Я розповідала терапевту, що відчуваю у цей момент, як спілкуюсь з оточенням. А потім мені поставили діагноз, у який я відмовлялась повірити. Я думала, що я не така. Я ж не зла", – зізнається дівчина.

Тому вона зверталась до різних спеціалістів, проходила чимало тестів, але результат не змінювався. Врешті їй довелось навчитись прийняти та жити зі своїми розладами.

Відзначимо, що нарциси страждають від манії величі, не мають співчуття та готові піти на все для визнання та слави. Саме останнє відрізняє їх від соціопатів, які взагалі не відчувають вину чи потребу в людях.

Але сама ж модель розповідає, що справді страждає лише через брак співчуття до інших, а також через складнощі у спілкуванні з людьми.

"Я знаю, що ви відчуваєте у цю мить, але я не можу це відчути також. Всі думають, що всі соціопати надто агресивні, але ні, я не сиджу вдома, плануючи злочини. У себе в кімнаті я намагаюсь впоратись з депресією від того, як мені важко вдається комунікувати з іншими", – пояснює дівчина.

Батра наголошує, що поведінка, яка шкодить суспільству, – це вибір. Тому вона намагається дотримуватись моральних цінностей, хоча в минулому все ж вона робила боляче близьким своєю поведінкою.

Донедавна вона не хотіла розповідати про свій розлад, щоб не втратити роботу, але все ж прийняла рішення розкрити свою історію. Так вона закликає всіх, хто має подібні симптоми, звертатись до спеціалістів.

"Якщо ви підозрюєте, що в когось з ваших рідних чи друзів схожі розлади, то прийміть їх. Бути соціопатом – не вибір, а біологічна особливість, і такі люди потребують допомоги", – підсумувала дівчина. До слова, Каніка активно веде профіль в Інстаграмі та свій Youtube-канал, де ділиться своїми буднями.

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