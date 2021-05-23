Дівчина тижня: копія Ріанни Прісцілла Беатріс – потенційна володарка найкрасивіших сідниць

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про гарячих дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Прісцілла Беатріс — зірка мережі, яка здобула популярність завдяки схожості з американською співачкою Ріанною, тепер побореться за титул володарки найкрасивіших сідниць.

Популярні артисти швидко обзаводяться численною армією фанатів, а дехто з них й зовсім прагнуть бути схожими на своїх кумирів. Сьогодні у традиційній щотижневій спокусливій рубриці від Радіо MAXIMUM знайомимо тебе з 29-річною Прісціллою Беатріс, якій вдалося шокувати шанувальників Ріанни. Наша героїня – копія американської співачки.

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Прісцілла набирає популярності у мережі, публікуючи відео та фото, на яких вона повторює б'юті-образи зірки, співає її хіти і навіть пародіює кумедні моменти з інтерв'ю Ріанни. Судячи з Instagram дівчини, вона досить давно повторює образи артистки, але справжню славу їй принесло відео, у якому Беатріс повторила образ Ріанни з премії Fashion Awards 2019. Кадри зібрали кілька мільйонів переглядів, і не дивно: дівчат майже не відрізнити.

Крім цього, 29-річна бразилійка тепер має намір отримати титул володарки найкрасивіших сідниць у світі. Беатріс вирішила взяти участь в престижному конкурсі Miss BumBum, який пройде в липні в місті Сан-Паулу. Переможниці виплатять 50 тисяч бразильських реалів. Красуня абсолютно впевнена у своєму успіху: "Я схожа на Ріанну не тільки зовні, але й внутрішньо. Вона сильна і рішуча жінка, а також дуже красива й талановита. Я така ж амбітна, як вона. Її життєвий шлях надихає мене на те, щоб ніколи не відмовлятися від своєї мрії".

І крім відео в Instagram, Прісцілла часто радує свою майже 300-тисячну армію шанувальників спокусливими знімками. Ми відібрали найсексуальніші з них. Насолоджуйся:

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