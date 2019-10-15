Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День захисника України Євро 2020

Розкішна Кендіс Свейнпол заінтригувала відвертим фото в купальнику

  • 112
Кендіс Свейнпол у бікіні - фото 1
Кендіс Свейнпол у бікіні / instagram.com/angelcandices

Одна із найпопулярніших моделей бікіні Кендіс Свейнпол потішила шанувальників свіжим фото без одягу, на якому похизувалась ефектною фігурою. Тут спекотно!

30-річна південноафриканська модель Victoria's Secret та просто красуня Кендіс Свейнпол знаходить час не лише для різних проєктів, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 13 мільйонів підписників.

І ще: Ангел Victoria's Secret показала пікантне фото без одягу (18+)

Матір двох дітей часто тішить прихильників свіжими знімками з фотосесій, світських заходів та своїх звичайних буднів. До того ж, Кендіс і справді виглядає чудово, адже тримає себе у формі увесь рік. І недавнє фото для її власного бренду купальників це підтверджує. Зважаючи на підпис "mondaze", можна зрозуміти, що навіть в ангелів VS понеділок буває важким.

instagram.com/angelcandices - фото 361626
instagram.com/angelcandices

Читайте також: 47-річна Гвінет Пелтроу знялась топлес для Elle (фото)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Страви з яблук: дуже смачні рецепти з усього світу
  • 12 жовтня, 14:21
  • 3338
Активний відпочинок: чому восени варто їхати в Європу
  • 11 жовтня, 19:21
  • 565
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1824824
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз