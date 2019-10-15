Розкішна Кендіс Свейнпол заінтригувала відвертим фото в купальнику

Одна із найпопулярніших моделей бікіні Кендіс Свейнпол потішила шанувальників свіжим фото без одягу, на якому похизувалась ефектною фігурою. Тут спекотно!

30-річна південноафриканська модель Victoria's Secret та просто красуня Кендіс Свейнпол знаходить час не лише для різних проєктів, а й веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 13 мільйонів підписників.

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Матір двох дітей часто тішить прихильників свіжими знімками з фотосесій, світських заходів та своїх звичайних буднів. До того ж, Кендіс і справді виглядає чудово, адже тримає себе у формі увесь рік. І недавнє фото для її власного бренду купальників це підтверджує. Зважаючи на підпис "mondaze", можна зрозуміти, що навіть в ангелів VS понеділок буває важким.

instagram.com/angelcandices

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