47-річна Гвінет Пелтроу знялась топлес для Elle (фото)

Відома акторка Гвінет Пелтроу потішила фанатів звабливими фото зі зйомки для журналу Elle. Білявка підтвердила, що можна чудово виглядати у будь-якому віці.

47-річна американська акторка Гвінет Пелтроу знаходить час не лише для різних проєктів, а й для свого профілю в соцмережі Instagram, де у неї понад 6 мільйонів підписників. Там зірка ділиться карами зі своїх буднів, зйомок та світських заходів.

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Нещодавно Гвінет стала героїнею нового номера видання Elle, для якого навіть позувала топлес. Пікантний кадр одразу ж з'явився на сторінці акторки, зібравши чимало захоплених коментарів. Ця красуня точно знає таємницю вічної молодості.

instagram.com/elleusa

instagram.com/elleusa

instagram.com/gwynethpaltrow

instagram.com/elleusa

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