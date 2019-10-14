Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День захисника України Євро 2020

Ангел Victoria's Secret показала пікантне фото без одягу (18+)

  • 32
Алексина Грем роздяглась перед фанами - фото 1
Алексина Грем роздяглась перед фанами / instagram.com/alexinagraham

Популярна модель Алексина Грем потішила прихильників спокусливим знімком у білизні. Руда бестія знає, як привернути увагу мережі.

29-річна англійська модель та віднедавна ангел Victoria's Secret Алексина Грем активно займається сторінкою в соцмережі Instagram, де у неї понад 646 тисяч підписників. Розкішна володарка ангельських крил має не менш ефектну фігуру, яку не соромиться демонструвати навіть на найпікантніших кадрах. Часто руда бестія ділиться доволі спекотними фото, змушуючи фанатів засипати її компліментами.

І ще: 47-річна Гвінет Пелтроу знялась топлес для Elle (фото)

Нещодавно Алексина показала свою неділю у білизні та без косметики. Тут справді гаряче:

instagram.com/alexinagraham - фото 361502
instagram.com/alexinagraham

Читайте також: Хлопець встановив новий рекорд мережі завдяки Біллі Айліш

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Volkswagen завдав збитків Радіо МАКСИМУМ: деталі справи
  • 02 жовтня, 14:45
  • 410
Страви з яблук: дуже смачні рецепти з усього світу
  • 12 жовтня, 14:21
  • 3295
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1823207
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз