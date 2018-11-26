Розкішна Галь Гадот показала, як носити костюм

Відома акторка Галь Гадот зачарувала стильним виглядом на прем'єрі мультфільму "Ральф-руйнівник 2. Інтернетрі". Ось як жінкам треба носити костюм!

33-річна ізраїльська акторка та модель Галь Гадот зачаровує прихильників не лише з екранів, а й поза ними. Нещодавно красуня озвучила нового персонажа у мультфільмі "Ральф-руйнівник 2. Інтернетрі" – гонщицю Шенк, яку зустріне Ванілопа та Ральф у грі "Перегони смерті". Тому не дивно, що Галь прийшла на прем'єрний показ іншими акторками озвучки.

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Для такої події "Диво-жінка" обрала костюм кольору бордо з грайливим вирізом та кльошованим низом. Перші фото з'явились на профілі Гадот в соцмережі Instagram, де у неї понад 26 мільйонів підписників. Такий образ дуже сподобався шанувальникам, які одразу ж засипали Галь компліментами.

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