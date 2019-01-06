Розкішна Емілі Ратажковскі розхвилювала новим відео

Популярна модель Емілі Ратажковскі розбурхала мережу новим відео.

27-річна американська акторка та модель Емілі Ратажковскі не лише активно працює над своєю кар'єрою, а веде профіль в соцмережі Instagram. Там за красунею стежать понад 21 млн користувачів, і це не дивно, адже вона ділиться кадрами зі зйомок, світських заходів та звичайних буднів.

І ще: Учасники ВІП Тернопіль роздяглися для своїх прихильниць: огляд Instagram тижня

Нещодавно дівчина, яка зовсім не соромиться демонструвати своє ідеальне тіло, показала відео, на якому позує у розкішній прозорій червоній сукні з ефектним вирізом. За лічені години допис зібрав тисячі вподобань і компліментів. Що й казати, Емілі створена для демонстрації дизайнерського одягу.

Читайте також: Емілі Ратажковскі похвалилася розкішним тілом