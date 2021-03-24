Розкішна Діта фон Тіз засвітила груди у прозорій білизні: еротичне фото

Американська королева бурлеску, фотомодель та співачка Діта фон Тіз розбурхала фанатів свіжим спокусливим знімком. Шанувальники були в захваті від побаченого, засипавши зірку компліментами.

Так, американська артистка у стилі бурлеску Діта фон Тіз вразила фанатів свіжим пікантним фото в Instagram. Красуня позувала у прозорій білизні, яка практично не прикрила інтимні місця зірки.

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48-річна Діта приміряла мережевий комплект, а свій сміливий образ вона доповнила панчохами і довгими шкіряними рукавичками. Такий відвертий наряд підкреслив приголомшливу фігуру зірки.

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