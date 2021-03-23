Модель plus-size азійського походження знялася у сміливій фотосесії для спортивного глянцю

Данська модель, актриса та співачка Юмі Ну знялася для журналу Sports Illustrated. Вона стала першою красунею азійського походження, яка брала участь у фотосесії для цього глянцю.

Випуск з Юмі Ну надійде в продаж у липні, однак редактори журналу почали розкривати у соцмережах імена моделей, які з'являться на його сторінках. Знімки та відео з фотосесії з'явилися й в Instagram самої красуні. Дівчина подякувала Sports Illustrated за те, що в новому номері вони зосередилися на інклюзивності.

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Модель сфотографували на пляжі в смарагдовому купальнику з топом-бандо і трусиках із завищеною талією. Крім цього, пишнотіла красуня позувала в бікіні з квітковим принтом і сережках-кільцях, а також в двох соціальних купальних костюмах нюдових кольорів.

"Ми працюємо з унікальними жінками. Однак Юмі володіє найбільшою впевненістю в собі, яку ми коли-небудь бачили. Вона не тільки приголомшлива і незвичайна модель, але й випромінює тепло і енергію, які нам імпонують", – відзначили в журналі.

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