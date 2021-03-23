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Емілі Ратажковскі розкритикували через ідеальний прес одразу після пологів

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Емілі Ратажковскі - фото 1
Емілі Ратажковскі / instagram

Модель і актриса Емілі Ратажковскі лише 11 днів тому стала мамою, однак її прес уже в ідеальній формі. Про це свідчать фото в Instagram. Зірка виглядає так, ніби не народжувала.

В акаунті власного бренду Емілі Ратажковскі під назвою Inamorata з'явився знімок моделі в розстебнутій шовковій піжамі, на якому видно бездоганний живіт.

І ще: Емілі Ратажковскі стала мамою вперше і показала фото малюка

Шанувальники не могли повірити, що Емілі так швидко повернула колишні форми, а деякі з них визнали кадр образливим для молодих мам, які відчайдушно борються з післяпологовими проблемами. Багато коментаторів захотіли дізнатися, коли саме був зроблений знімок.

У публічну дискусію втрутилася героїня американського телешоу Холостяк Бека Мартінес, популярна в США. "Ем Рата та дівчинка в старшій школі, яка завжди скаржиться, що їй важко знайти джинси, тому що її талія занадто вузька для нульового розміру. Чесно кажучи, я розумію, що це її тіло, і вона не винна, що так чудово виглядає ... Але, слід двічі подумати перш ніж виставляти цю фотографію, хоча б з поваги до інших мам", – підкреслила Мартінес.

Це цікаво: Емілі Ратажковскі опублікувала фото своїх пологів

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