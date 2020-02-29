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Розкішна Демі Роуз похизувалась апетитним бюстом (гарячі фото)

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Демі Роуз у крихітній сукні - фото 1
Демі Роуз у крихітній сукні

Популярна модель Демі Роуз не припиняє дивувати своїми формами, які справді важко приховати. Ця красуня знає, як привернути до себе увагу!

25-річна блогерка та фотомодель Демі Роуз з Великобританії дивує не лише своєю чарівною усмішкою, а й фігурою з тендітною талією, розкішним бюстом і зростом всього 157 см. Тому не дивно, що фанати часто називають красуню англійською Кім Кардашян. А прихильників у Демі чимало: за її профілем в соцмережі Instagram стежать понад 13 мільйонів осіб.

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Часто Роуз ділиться доволі пікантними фото, які змушують затримати погляд на її ефектних формах. Недавня серія знімків у крихітній сукні з дуже відвертим вирізом викликала справжній шквал коментарів з компліментами. Розкішна красуня!

Розкішна Демі Роуз похизувалась апетитним бюстом (гарячі фото) - фото 389227

Розкішна Демі Роуз похизувалась апетитним бюстом (гарячі фото) - фото 389228

Джерело фото: instagram.com/demirose

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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