Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Найгірша подруга

Розкішна Демі Роуз ледве вмістила форми у спокусливе боді (18+)

  • 57
Демі Роуз роздяглась в Instagram - фото 1
Демі Роуз роздяглась в Instagram

Популярна модель plus-size Демі Роуз не припиняє тішити прихильників звабливими знімками, на яких демонструє незвичайну фігуру. Ця крихітка з легкістю позмагається з Кім Кардашян!

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз є доволі нетиповою моделлю, адже вона її зріст всього 157 см, однак це компенсує розкішний бюст та тонка талія. Тому не дивно, що за англійською версією Кім Кардашян стежать понад 10 мільйонів підписників в соцмережі Instagram.

І ще: Спокуслива Емілі Ратажковскі знялася у відвертій білизні: гаряче фото

Нещодавно дівчина опублікувала свіжий знімок в спокусливому боді, який лише підкреслює пишні форми Демі. Понад 600 тисяч лайків та кілька тисяч коментарів з компліментами підтверджують, що Роуз виділяється на фоні своїх колег plus-size.

instagram.com/demirose - фото 384176
instagram.com/demirose

Читайте також: Lady Gaga показала романтичний знімок з новим бойфрендом

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Super Bowl 2020: Шакіра і Джей Ло "розірвали" сцену сексуальними танцями
  • 03 лютого, 14:11
  • 1617
День закоханих в Європі: найкращі бюджетні маршрути для двох
  • 01 лютого, 15:53
  • 1393
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2071369
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз