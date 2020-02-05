Розкішна Демі Роуз ледве вмістила форми у спокусливе боді (18+)

Популярна модель plus-size Демі Роуз не припиняє тішити прихильників звабливими знімками, на яких демонструє незвичайну фігуру. Ця крихітка з легкістю позмагається з Кім Кардашян!

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз є доволі нетиповою моделлю, адже вона її зріст всього 157 см, однак це компенсує розкішний бюст та тонка талія. Тому не дивно, що за англійською версією Кім Кардашян стежать понад 10 мільйонів підписників в соцмережі Instagram.

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Нещодавно дівчина опублікувала свіжий знімок в спокусливому боді, який лише підкреслює пишні форми Демі. Понад 600 тисяч лайків та кілька тисяч коментарів з компліментами підтверджують, що Роуз виділяється на фоні своїх колег plus-size.

instagram.com/demirose

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