Розкішна Барбара Палвін похизувалась фігурою в білизні

Популярна модель Барбара Палвін вкотре доводить, що не дарма вважається одним із найкрасивіших ангелів Victoria's Secret. Цього разу дівчина показала ефектні фото у спідньому!

27-річна угорська модель та ангел Victoria's Secret Барбара Палвін захоплює своєю красою не лише з подіумів, а й на своїй сторінці в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 15 мільйонів користувачів, а все тому, що Барбара обожнює ділитись з шанувальниками свіжими кадрами зі зйомок та звичайних буднів.

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Нещодавно дівчина опублікувала нові світлини з фотосесії лише у спідньому, і від цих кадрів важко відвести погляд. За короткий час допис зібрав понад мільйон лайків та тисячу коментарів з компліментами. Адже навіть у такому розкішному вигляді Барбара не втрачає свою харизматичність та природність.

Джерело фото: instagram.com/realbarbarapalvin

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