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Розкішна Алессандра Амброзіо похизувалась фігурою в бікіні: 18+

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Алессандра Амброзіо у купальнику - фото 1
Алессандра Амброзіо у купальнику / instagram.com/alessandraambrosio

Одна із найвідоміших моделей світу Алессандра Амброзіо не збирається старішати, а кожне нове її фото викликає неабиякий захват. І свіжі знімки з пляжу не стали винятком!

Відома 40-річна бразильська супермодель Алессандра Амброзіо активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де у неї більше як 10 мільйонів шанувальників. Все тому, що одна із найпопулярніших ангелів Victoria's Secret, яка хоч й офіційно вже кілька років не представляє компанію, продовжує залишатись однією із улюблених моделей у цьому бізнесі. Красуня публікує в мережі майже все, що трапляється в її житті, а також не зловживає фотошопом.

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Новий рік Алессандра провела доволі сонячно у бразильському місті Флоріанополіс, яке розташовується прямісінько на побережжі Атлантичного океану. Тому не обійшлось і без спекотних фото у купальнику. Звісно ж, фанати одразу ж засипали красуню сотнями компліментів у коментарях, а також оцінили серію у понад 100 тисяч лайків.

Розкішна Алессандра Амброзіо похизувалась фігурою в бікіні: 18+ - фото 491003

Розкішна Алессандра Амброзіо похизувалась фігурою в бікіні: 18+ - фото 491004

Розкішна Алессандра Амброзіо похизувалась фігурою в бікіні: 18+ - фото 491005

Розкішна Алессандра Амброзіо похизувалась фігурою в бікіні: 18+ - фото 491006

Розкішна Алессандра Амброзіо похизувалась фігурою в бікіні: 18+ - фото 491007

Розкішна Алессандра Амброзіо похизувалась фігурою в бікіні: 18+ - фото 491008

Джерело фото: instagram.com/alessandraambrosio

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