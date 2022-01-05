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Тренерка Памела Райф прикрилась лише квітами на нових фото

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Памела Райф захопила фото майже без одягу - фото 1
Памела Райф захопила фото майже без одягу / instagram.com/pamela_rf

Відлік на весну можна починати не лише покладаючись на доволі теплу погоду, а й на ідеальний образ фітоняшки Памели Райф. Ця дівчина вкотре підтвердила, що квіти прикрашають жінок.

25-річна блогерка та тренерка з Німеччини Памела Райф давненько встигла вкрасти серця футбольних шанувальників, а зараз розширює свою фан-базу і в мережі. Колись ця білявка зустрічалась з воротарем "Ліверпуля" Лорісом Каріусом, але тепер може позмагатись з ним у популярності. Річ у тому, що харизматична дівчина активно ділиться у своєму інстаграмі не лише кадрами з тренувань, а й з власних буднів, передає Радіо MAXIMUM.

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Не винятком стали і свіжі фото Памели, а саме дві серії: у спідньому на набережній, а також зовсім без одягу у квітах. Не дарма ця дівчина кожним своїм дописом надихає взятись за спорт. Визнаємо, що обидва образи білявці дуже личать:

Тренерка Памела Райф прикрилась лише квітами на нових фото - фото 490968

Тренерка Памела Райф прикрилась лише квітами на нових фото - фото 490969

Тренерка Памела Райф прикрилась лише квітами на нових фото - фото 490970

Тренерка Памела Райф прикрилась лише квітами на нових фото - фото 490971

Джерело фото: instagram.com/pamela_rf

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