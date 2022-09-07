Розкішна 59-річна Демі Мур показала свою реальну фігуру в бікіні

Відома акторка Демі Мур продовжує захоплювати шанувальників своїм розкішним виглядом. Нещодавно зірка показала, як провела завершення літа, і без купальників не обійшлось.

59-річна американська акторка та модель Демі Мур активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 3 млн підписників. І це не дивно, адже зірка ледь не щодня ділиться свіжими кадрами зі своїх буднів, зйомок та особливих заходів. Нещодавно ж красуня вкотре продемонструвала свою ефектну фігуру в купальнику, пише Радіо MAXIMUM.

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Демі обожнює літо, тому поділилась з шанувальниками сонячними фото з відпочинку в останні дні спекотного сезону. Звісно ж, акторка провела вікенд на побережжі, тому на знімках вона позує в ефектних купальниках, що підкреслюють її струнку фігуру. Здається, Демі Мур має власні секрети молодості, адже важко повірити, що незабаром їй виповниться вже 60.

Джерело фото: instagram.com/demimoore

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