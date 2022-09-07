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Сексуальний ангел: Демі Роуз розбурхала несподіваною зйомкою – 18+
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Популярна модель Демі Роуз неабияк здивувала прихильників новою фотосесією, для якої приміряла ангельські крила. Цій красуні личить все!
27-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз активно веде свій профіль у соцмережі Інстаграм, де має майже 20 мільйонів підписників. Хоч красуня й має нетипові параметри серед моделей, але це не заважає їй збільшувати кількість своїх прихильників. До того ж, через фігуру дівчину частенько порівнюють з Кім Кардашян та з Селеною Гомес завдяки чуттєвій вроді. Бонусом є й те, що Роуз обожнює ділитись пікантним контентом, що підтверджує і свіжа серія фото в образі ангела.
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У новому дописі Демі у ледь помітному білосніжному спідньому та з ангельськими крилами насолоджується спекотним сезоном в одному з іспанських курортів. Розкішні пейзажі та не менш ефектна модель швидко припали до душі шанувальникам, тож серію оцінили у понад 331 тисячу вподобайок, засипавши Роуз компліментами.
Джерело фото: instagram.com/demirose
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