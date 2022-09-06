Найкрасивіша гравець світу у покер в одній сорочці похизувалась фігурою біля намету – 18+

Відома блогерка та професійна гравець в покер Сара Андервуд поділилась з фанатами атмосферними фото з відпочинку на природі. І відвести погляд від цієї красуні дуже складно, адже вона має неймовірний вигляд у будь-якому вбранні.

38-річна американська фотомодель, мандрівниця, блогерка та професійний гравець у покер Сара Джин Андервуд активно веде профіль в Інстаграмі, де має більше як 8 мільйонів підписників. Все тому, що білявка регулярно ділиться кадрами з мандрів, будівництва помешкання у лісі, а також просто пікантними знімками. Варто додати, що у профілі Сари не знайдеш тонни фотошопу, а сама модель зовсім не хвилюється з приводу своїх розкішних форм. Це підтверджують і свіжі фото Андервуд, на яких вона постала лише у сорочці.

І ще: Розкішна Сальма Хаєк відсвяткувала 56-річчя танцями в купальнику – відео

Якщо ви все ще не проводили вихідні у кемпінгах, то Сара точно надихне хоча б раз спробувати. Дівчина не лише має кілька будиночків посеред лісу, а й обожнює влаштовувати вікенди з наметами. Тому і на нових світлинах вона показала свій типовий ранок на природі. З зовсім невеликою кількістю одягу та абсолютно без комплексів – Андервуд завжди має ефектний вигляд.

instagram.com/saraunderwood

instagram.com/saraunderwood

Читайте також: Зваблива тренерка Ана Чері розбурхала новим відео на Гаваях – 18+