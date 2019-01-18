Рожевий кліп Аріани Гранде став новим інтернет-хітом

Нове яскраве відео Аріани Гранде за декілька годин набрало 5,9 мільйонів переглядів!

Співачка Аріана Гранде представила нове відео, зняте на сингл 7 Rings – третій за рахунком з її майбутнього п'ятого альбому.

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У ролику артистка постає одягненою у відверті боді яскравих тонів у провокаційних позах. За вісім годин відео встигло зібрати 5,9 мільйонів переглядів на її YouTube-каналі. Зацініть і ви!

Тим часом американська реперка Cardi B спільно із City Girls випустила новий кліп на трек Twerk. У ролику співачки повністю розмальовані фарбами. На їхніх тілах зображені тигри і відповідні смужки.

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