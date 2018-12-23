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ВІП Тернопіль – Вілледж Стайл: новий веселий кліп коміків підірвав мережу
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Тернопільські коміки "VIP Тернопіль" показали новий кліп на власну пісню "Вілледж Стайл" в рамках авторського проекту "ВІА Кіп'яток". Відео гумористів стрімко підіймається у трендах YouTube, зацініть!
Популярна команда Ліги сміху та КВК "VIP Тернопіль" випустила новий хіт. Після шаленого успіху пісні "Синя смужка" гумористи презентували трек "Вілледж Стайл", який за короткий час зібрав понад 140 тисяч переглядів на Youtube.
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ВІП Тернопіль – Вілледж Стайл – дивитися кліп онлайн:
Текс і слова пісні "Вілледж Стайл"
Сонце чи дощ – ти знаєш, плювати!
То тільки Гамлет питав би "Орати чи не орати?"
Ріжеш землю як хліб зранку і до ночі.
Так минає весна, так проходить осінь.
Посадити, посіяти, обробити, зібрати
І десь між іншим устигнути дітей наклепати.
Десь між іншим пожити, когось полюбити,
Комусь відвішати, від когось вхопити…
А ти сидиш десь у Києві, попиваєш коньяк,
Сам у себе питаєш "Що із ними не так?"
То просто різні світи, філософія різна!
Але будь-хто із нас тобі пояснить желізно!
Ітс май лайф – Вілледж Стайл!!!
Ітс май лайф – Вілледж Стайл!!!
Кажеш в тебе неділя, якісь вихідні?
Скажи це корові, скажи це свині!
Скажи це гусям і курям, і колорадським жукам
Щоби не їли картоплю, бо в тебе – рамадан!
Тут, знаєш, зовсім плювати, бодун чи мігрень –
Попив тихенько роси і пішов в новий день!
І закінчив роботу не бо шоста година,
А коли ситі і сплять жінка, діти й скотина!
А ти сидиш десь на Кубі, попиваєш текілу,
Але біткойн не дає розслабитись тілу!
А ми заб’єм кабана, тут сто грам і свіжак,
І після цього ти кажеш що в нас щось не так???
Ітс май лайф – Вілледж Стайл!!!
Ітс май лайф – Вілледж Стайл!!!
Ітс май лайф – Вілледж Стайл!!!
Ітс май лайф – Вілледж Стайл!!!
А ти стоїш на Мальдівах в воді по коліно
Не знав ніколи як пахне свіжоскошене сіно,
І свіжоспечений хліб, свіжопромахане літо,
Хоча ти знаєш, без цього хтось може й може прожити…
Але не ті, хто до клюбу ходив із трубою,
Вночі зимою зривав зірки із неба рукою
І на Івана-Купала летів крізь вогонь
Не відриваючи погляд, не розірвавши долонь!
Ми може й не відрізняєм Тарантіно й Хічкока
І постімпресіонізм не для нашого ока,
Але ми бачим щодня як із криком "Прощай"
Налите кровію сонце розріза небокрай.
А ти сидиш десь в Парижі із Курвуазьє
І по чуть-чуть доганяєш наскільки різні ми є
І знаєш ким би не був ти – олігархом чи снобом,
Ми просим тільки одне – не будь СЕЛОФОБОМ!
Ітс май лайф – Вілледж Стайл!!!
Ітс май лайф – Вілледж Стайл!!!
Ітс май лайф – Вілледж Стайл!!!
Ітс май лайф – Вілледж Стайл!!!
(і так до нескінченності…)
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