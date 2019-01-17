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ALEKSEEV – Как ты там: новий кліп співака зворушує до мурашок
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Український співак Микита Алєєксєв (ALEKSEEV) випустив новий кліп на пісню "Как ты там". У чуттєвому відео співак розповів власну історію кохання, яка завершилася болісним розривом. Дивіться!
Нещодавно ALEKSEEV зізнався, що його стосунки, тривалістю 7,5 років, закінчилися. Саме про це співак розповів у пісні "Как ты там", яка стала справжнім хітом.
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Довгоочікуваний кліп на пісню ще більше розкриває всю історію пережитого співаком. Режисером відео став Олег Боднарчук, а головну жіночу роль виконала актриса Анастасія Сергєєва. Дивіться чуттєвий ролик про справжні почуття, який зворушує до мурах.
Дивитися онлайн новий кліп ALEKSEEV – Как ты там:
Текст і слова пісні "Как ты там"
Этим утром холодным небо рисует полотна.
Я обнуляю твой профиль с чашкой чёрного кофе.
Снова мысли по кругу, мы теряем друг друга.
На столе наше фото, а меня всё трясёт.
Relax, relax, relax cнимает усталость –
Настойка из трав и тёплая ванна с сигарой;
Но душу не излечить: ни сном, ни травяным чаем;
На кухне твои ключи. О, Боже – как я скучаю.
Приспів:
Как ты там; как ты там;
Есть ли тот, кто целует нежно по утрам?
Как ты там; как ты там;
Тепло ли тебе; кто сегодня придёт во сне?
Как ты там; ну, как ты там?
Я скучаю так по твоим рукам.
Как ты там; как ты там?
Я знаю, что время лечит, но мне пока не легче.
Опять минорные ноты. Мы гордые идиоты.
Я умираю, как будто каждое утро.
Эти мысли по кругу: как же мы друг без друга?
Если ты правда сможешь, то и я тоже.
Relax, relax, relax – но это так сложно
Не думать о нас. Похоже, я безнадёжен –
Ведь душу не излечить: ни сном, ни травяным чаем.
Почему ты молчишь? Мне так тебя не хватает.
Приспів (3).
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