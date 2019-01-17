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Кліп Cardi B і City Girls, у якому всі тверкають, став хітом мережі

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У ролику виконавиці повністю розмальовані фарбами - фото 1
У ролику виконавиці повністю розмальовані фарбами / Radio Zone 26

Американська реперка Cardi B спільно із City Girls випустила новий кліп на трек Twerk. Дивіться гарячу новинку!

У ролику City Girls та Cardi B повністю розмальовані фарбами. На їхніх тілах зображені тигри і відповідні смужки. Співачки разом з десятками танцівниць виконують тверк.

І ще: Один в каное – У мене немає дому: дивіться перший кліп відомого гурту

Кліп уже прозвали "гімном тверку", адже там тверкають повсюди: на пляжі, у воді, на жердині, на яхті, на будівництві, на підлозі і на вулиці. Ролик за півдня зібрав майже 4,8 мільйона переглядів і 212 тисяч лайків. Зацініть і ви, тут дуже гаряче!

Тим часом тернопільські коміки "VIP Тернопіль" показали новий кліп на власну пісню "Вілледж Стайл" в рамках авторського проекту "ВІА Кіп'яток". Відео гумористів підкорило YouTube, зацініть!

Дивіться також: Новий кліп MELOVIN – З тобою, зі мною, і годі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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