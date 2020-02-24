Розгублені коти, які дивляться на себе в дзеркало, стали зірками мережі: кумедні фото

У мережі набирає популярності черговий мем з котиками. Ви просто зобов'язані бачити ці кумедні фото!

Цього разу прославився кіт Роско з Чикаго. Його господиня опублікувала у твіттері знімок, на якому Роско спостерігає за собою у двох дзеркалах і ошелешено дивиться на власне спотворене зображення. У випадкової фотографії вже понад 430 тисяч вподобань.

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Того ранку він, як завжди, сидів у раковині, поки я збиралася на роботу. І тут я побачила його в дзеркалі, вирішила, що це дуже смішно, і швидко зробила знімок, перш ніж він зрушив з місця, – розповіла власниця Роско.

Користувачі мережі вже стали придумувати свої меми з Роско ("нав'язливі думки" і "неминуче занепокоєння"), а також діляться зображенням своїх улюбленців у дзеркалах:

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